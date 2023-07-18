علت ۳۰ درصد از تصادفات در گلستان عدم توجه به جلو است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود شهرکی اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین علل تصادفات در سطح راه‌های برون شهری استان، عدم توجه به جلو ناشی از تأخیر در رؤیت و مشاهده خطر است.

وی افزود: ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی صراحتاً اعلام می‌کند که رانندگان در هر شرایطی باید به جلو توجه کافی و لازم را داشته باشند و از انجام کارهایی مانند خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت کردن با دیگر سرنشینان و دیگر مواردی که موجب حواس پرتی و عدم تمرکز راننده نسبت به جلو می‌شود خودداری کنند.

شهرکی افزود: طی آنالیز و تجزیه و تحلیل تصادفات در تیر ماه ۱۴۰۲ عمده‌ترین علت و بالاترین درصد علل تامه تصادفات که حدود ۳۰ درصد است، مربوط به عدم توجه به جلو بوده است که عمده‌ترین فاکتور آن نیز استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان بیان کرد: با بررسی و آنالیز تصادفات و مشاهده و نگاه اجمالی به چند خودروی اطراف خود در حین رانندگی پی می‌بریم که حتماً دو نفر از رانندگان در حال استفاده از تلفن همراه خود هستند که یا در حال مکالمه، ارسال پیام و یا بررسی فضای مجازی هستند که موجبات بروز تصادفات را فراهم خواهد کرد.