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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۸:۳۸

رئیس کل دادگستری مازندران:

قاضی قلابی در ساری دستگیر شد

قاضی قلابی در ساری دستگیر شد

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با تلاش و رصد اطلاعاتی مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، فردی که با جعل عنوان قاضی از مردم کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: متهم خود را به عنوان قاضی معرفی کرده و ضمن فریب مردم و وعده‌هایی مانند حل و فصل پرونده‌ها و تأثیرگذاری در تصمیم مقام قضائی و همچنین استخدام فرزندان آنان در دادگستری، از مراجعین به دادگستری قبل از ورود به اماکن قضائی اخاذی می‌کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برای متهم مذکور پرونده قضائی تشکیل شده و وی جهت طی تحقیقات تکمیلی با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: مردم شریف استان می‌توانند در صورت وجود هرگونه شکایت در این خصوص، به حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه به اشخاصی که قصد سو استفاده و کلاهبرداری از مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی استان را داشته باشند هشدار داد که نظارت کامل توسط نهادهای نظارتی صورت گرفته و در صورت شناسایی برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 5839470

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