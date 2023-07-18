قاضی قلابی در ساری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: متهم خود را به عنوان قاضی معرفی کرده و ضمن فریب مردم و وعده‌هایی مانند حل و فصل پرونده‌ها و تأثیرگذاری در تصمیم مقام قضائی و همچنین استخدام فرزندان آنان در دادگستری، از مراجعین به دادگستری قبل از ورود به اماکن قضائی اخاذی می‌کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برای متهم مذکور پرونده قضائی تشکیل شده و وی جهت طی تحقیقات تکمیلی با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: مردم شریف استان می‌توانند در صورت وجود هرگونه شکایت در این خصوص، به حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه به اشخاصی که قصد سو استفاده و کلاهبرداری از مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی استان را داشته باشند هشدار داد که نظارت کامل توسط نهادهای نظارتی صورت گرفته و در صورت شناسایی برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.