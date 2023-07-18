برگزاری بزرگترین تعزیه میدانی کشور در فسا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حیدری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تعزیه صحرا رود فسا در یک هکتار زمین و ۱۰ هکتار پارکینگ در روستای صحرا رود شهرستان فسا برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این تعزیه با شرکت ۵۰۰ نفر بازیگر و یک هزار نفر دست‌اندرکار، برگزار می‌شود، ادامه داد: در راستای برگزاری این تعزیه، شش ماه مطالعه از کتاب‌های «متقل، لهوف، مجموعه دانشنامه امام حسین (ع) و اسرار آل احمد» تحت نظر اساتید برجسته دانشگاه و علمای قم انجام می‌شود.

حیدری تاکید کرد: این تعزیه از سال ۱۳۸۳ تاکنون در حال اجرا است و موضوع این تعزیه نیز امسال «از برکه غدیر تا گودال قتلگاه» تعیین شده است.

به گفته حیدری، این تعزیه در ۱۲ مرداد ماه همزمان با روز شانزدهم محرم برگزار می‌شود این در حالی است که پیش بینی شده نزدیک به ۵۰ هزار نفر تماشاگر این تعزیه باشند.

