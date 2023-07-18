احیای ۴۵ واحد تولیدی راکد طی سال گذشته در گلستان

مهدی نتاج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان طی سال گذشته مشکلات ۳۵۵ واحد صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی استان را بررسی کرد که ۵۰۰ مصوبه رفع موانع در حمایت از تولید استان را در پی داشته است.
وی افزود: از مجموع ۵۰۰ مصوبه رفع موانع در حمایت از تولید استان در سال ۱۴۰۱ ،۳۷۲ مصوبه آن به اجرا در آمده است.
نتاج گفت: یکی از اولویتهای دولت، توجه به تولید و افزایش اشتغالزایی به واسطه واحدهای تولیدی است.
نتاج ادامه داد: تاکید استاندار گلستان بر بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به ویژه بررسی عملیاتی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد گلستان است.
وی بیان کرد: بیشترین دستگاههای فعال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بانکها، ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هستند.
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