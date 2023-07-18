۳۵۰ هزار اصله نهال در گالیکش توزیع و غرس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وزیری گفت: طبق تفاهم نامه منعقد شده بین ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان در اسفندماه سال گذشته، ٣۵٠ هزار اصله نهال با هدف حفظ محیط زیست، تقویت پوشش گیاهی و بهبود شرایط آب و هوایی در شهرستان به صورت رایگان توزیع و غرس شد.

وی ادامه داد: ما باید در مقیاس شهرستان با مشارکت و دعوت از تمام گروه‌ها از قبیل انجمن‌های حفاظت از محیط زیست، تشکل‌های مردمی و دانشگاه‌ها در این پویش ملی شرکت و به طور میدانی عمل کنیم.

منصور ممشلی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نیز گفت: در راستای «طرح نهضت جهادی تولید و کاشت یک میلیارد نهال»، و تحقق این امر در بازه زمانی چهارساله در شهرستان گالیکش نیاز است اداره جهاد کشاورزی نیز نسبت به ترغیب کشاورزان، دامداران و بخصوص زنبورداران برای کاشت نهال و توسعه این طرح اقدام کنند و با شناسایی و معرفی زنبوردار، دامدار، نوغاندار و باغداران برای استفاده از پتانسیل‌های مشارکتی در تولید و کاشت، مراقبت و آبیاری درختان کاشته شده استفاده شود.

وی افزود: اهدا کارت همیار طبیعت به کارکنان می‌تواند در این راستا کمک بسزایی به ترویج و صیانت از طرح مذکور کنند.