بازدید رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که جزئیات این گفتوگو و پرسش و پاسخ بزودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
سید علی حسینی، رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که جزئیات این گفتوگو و پرسش و پاسخ بزودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
نظر شما