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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

امروز انجام شد؛

بازدید رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از خبرگزاری مهر

بازدید رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از خبرگزاری مهر

سید علی حسینی، رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که جزئیات این گفت‌وگو و پرسش و پاسخ بزودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 5839544

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