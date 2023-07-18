طوفان با سرعت ۱۰۱ کیلومتر در ساعت زابل را در نوردید

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: وزش باد شدیدی تا بیشینه ۱۰۱ کیلومتر در ساعت بامداد امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۲ زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را در ایستگاه هواشناسی به ۵۰۰ متر کاهش داد.

وی ادامه داد: در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۹ کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی تا ۳۰۰ متر کاهش داد.

این مسئول بیان کرد: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید تا خیلی شدید، نقاط مستعد توفان گردوخاک سبب، کاهش شدید دید خواهد شد.

وی اضافه کرد: طی این مدت، در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان افزایش غبار خواهیم داشت.

ملاشاهی توصیه کرد که از تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، در زمان غبار آلود شدن هوا جلوگیری شود.