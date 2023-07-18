  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

فرماندار دیر مطرح کرد؛

مردم شهرستان دیر مشارکت بالایی در انتخابات‌ها داشته‌اند

مردم شهرستان دیر مشارکت بالایی در انتخابات‌ها داشته‌اند

بوشهر- فرماندار شهرستان دیر گفت: دیر همواره یکی از سه شهرستان‌ برتر استان در بحث مشارکت در انتخابات‌های ادوار گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز پیش از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی بصیرتی ناظرین شورای نگهبان در شهرستان دیر، با اشاره به هجمه‌های دشمنان علیه این نهاد، اظهار داشت: در همه کشورها نهادی با عناوین مختلف برای نظارت بر اجرای قانون وجود دارد و شورای نگهبان نیز بر طبق قانون چنین وظیفه‌ای برعهده دارد.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه انتخابات کاری بسیار سنگین و به نوعی لیلة‌القدر جمهوری اسلامی است، افزود: دشمن از الان توپخانه شایعه پراکنی خود را به سمت انتخابات گرفته است و ما مجریان و ناظران باید با تمام توان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در صحنه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست، بیان کرد: هیأت اجرا و نظارت دو بال مهم برای برگزاری انتخابات هستند.

باربرز با بیان اینکه سرمایه اجتماعی مردم صیانت از انتخابات است، گفت: برای برگزاری انتخابات باشکوه تمام امکانات ادارات و نهادها و ظرفیت نیروی انسانی آنها در خدمت هیأت اجرایی و نظارت خواهند بود.

وی با اشاره به لزوم تلاش برای حضور جناح‌های سیاسی مختلف در انتخابات پیش رو، عنوان کرد: دیر همواره جزو سه شهرستان برتر استان در بحث مشارکت در انتخابات‌های ادوار گذشته بوده است.

کد مطلب 5839612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها