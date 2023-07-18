به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز پیش از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی بصیرتی ناظرین شورای نگهبان در شهرستان دیر، با اشاره به هجمه‌های دشمنان علیه این نهاد، اظهار داشت: در همه کشورها نهادی با عناوین مختلف برای نظارت بر اجرای قانون وجود دارد و شورای نگهبان نیز بر طبق قانون چنین وظیفه‌ای برعهده دارد.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه انتخابات کاری بسیار سنگین و به نوعی لیلة‌القدر جمهوری اسلامی است، افزود: دشمن از الان توپخانه شایعه پراکنی خود را به سمت انتخابات گرفته است و ما مجریان و ناظران باید با تمام توان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در صحنه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست، بیان کرد: هیأت اجرا و نظارت دو بال مهم برای برگزاری انتخابات هستند.

باربرز با بیان اینکه سرمایه اجتماعی مردم صیانت از انتخابات است، گفت: برای برگزاری انتخابات باشکوه تمام امکانات ادارات و نهادها و ظرفیت نیروی انسانی آنها در خدمت هیأت اجرایی و نظارت خواهند بود.

وی با اشاره به لزوم تلاش برای حضور جناح‌های سیاسی مختلف در انتخابات پیش رو، عنوان کرد: دیر همواره جزو سه شهرستان برتر استان در بحث مشارکت در انتخابات‌های ادوار گذشته بوده است.