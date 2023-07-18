به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوطالب ندرلی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت عفاف و حجاب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار کرد: رعایت حجاب اسلامی هم واجب شرعی و هم قانونی است اگر کسانی هم مقید به آداب اسلامی نباشند قانون اجازه بی حجابی به آنها را نمی‌دهد.

وی بیان کرد: اسلام به زن توصیه می‌کند که در پرتو حجاب، متانت آرامش و وقار خود را حفظ کند بنابراین نگاه دین به زن بر خلاف غرب که او را در حد کالا و ابراز هوسرانی تنزل داده نگاهی انسانی است.

نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تصریح کرد: طرفداران شعار «زن زندگی آزادی» در غرب بیشترین ظلم را در حق زن و خانواده انجام داده‌اند و امروز در حالی که به دنبال کشف حجاب اجباری هستند با حجاب اسلامی مخالفت کرده و دم از آزادی می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: زنان کارمند باید الگوی عفاف و حجاب باشند، به ویژه اینکه رعایت عفاف و حجاب علاوه بر اینکه واجب شرعی و قانونی محسوب می‌شود، یک ضابطه اداری نیز است.