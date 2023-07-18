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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

انتشارفراخوان کارگاه طراحی پوسترهای عاشورایی درچهارمحال و بختیاری

انتشارفراخوان کارگاه طراحی پوسترهای عاشورایی درچهارمحال و بختیاری

شهرکرد_ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: فراخوان کارگاه طراحی پوسترهای عاشورایی در چهارمحال و بختیاری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام احمدی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در راستای تولید آثار فاخر و جذاب هنرمندان مستعد و متعهد برای خلق آثار هنری با موضوعات عاشورایی کارگاه طراحی پوسترهای عاشورایی برگزار می‌شود.

وی از هنرمندان، دانشجویان و هنرجویان رشته گرافیک برای شرکت در این فراخوان دعوت کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آخرین مهلت ثبت نام در فراخوان کارگاه طراحی پوسترهای عاشورایی چهارشنبه ۲۹ تیرماه و زمان برگزاری یکشنبه یک مردادماه است.

احمدی عنوان کرد: آثار به دست آمده از این رویداد به صورت خیابانی به نمایش در می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد هنری می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۸۸۰۴۷۸۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 5839649

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