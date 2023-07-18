به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تشدید آلودگی هوا و افزایش شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعات اخیر در سطح شهر مشهد، تعطیلی فعالیت‌های اداری و به خصوص ورزشی و آموزشی پس از ساعت ۱۲ امروز تا پایان شب در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای مشهد تصویب شد.

در این جلسه ضمن بررسی آخرین اطلاعات و آمارها از شاخص کیفیت هوا و پیش بینی‌های هواشناسی، درباره مدیریت شرایط در وضعیت آلودگی هوای مشهد نیز تصمیم‌گیری شد.

طی مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، اداراتی که در مشهد در دو نوبت صبح و عصر فعال هستند (به جز مجموعه‌های امدادی و درمانی) نباید پس از ساعت ۱۲ فعالیت داشته باشند و فعالیت مجموعه‌های ورزشی و آموزشی نیز امروز تعطیل خواهد بود.

همچنین در صورت تداوم شرایط آلودگی، موضوع تعطیلی شهر مشهد برای فردا، بررسی و درباره آن در جلسه امشب کارگروه اضطرار آلودگی هوا تصمیم‌گیری خواهد شد.

در مصوبه این جلسه بر آماده باش کامل دستگاه‌های امدادی و درمانی برای خدمت رسانی به شهروندان تاکید شده است.