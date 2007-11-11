مجلس جلسه غیر علنی تشکیل داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس پیش از شروع جلسه علنی امروز که در ساعت 45/8 آغاز شد، جلسه غیر علنی داشتند.

حداد عادل رئیس مجلس در آغاز جلسه علنی امروز درباره علت تاخیر جلسه علنی امروز اظهار داشت: قبل از شروع جلسه علنی امروز، بحثی در مورد لایحه بودجه به صورت غیر رسمی با نمایندگان داشتیم و این دلیل تاخیر در شروع جلسه علنی امروز بود.

شنیده شده است احمد توکلی از سوی مرکز پژوهش ها توضیحاتی در خصوص لایحه بودجه 87 به نمایندگان ارائه داده است.

رییس مجلس شورای اسلامی، علت تاخیر در شروع جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را با نمایندگان عنوان کرد.