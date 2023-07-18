توسعه کشور نیازمند توجه ویژه به ظرفیت های دانش بنیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص‌الائمه صبح سه شنبه در همایش ملی تا ثریا در شهرک دانشگاهی آزاد اسلامی استان مرکزی (فلق) در اراک اظهار داشت: اگر علم و دانش و فناوری در عرصه‌های مختلف با جدیت وارد شود، می‌توان گام‌های پرشتابی در کشور برداشت.

استاندار مرکزی افزود: مقام معظم رهبری علاج همه مشکلات کشور را اقتصاد مقاومتی بیان کردند که این مهم ۲ رکن اقتصاد مردمی و اقتصاد دانش بنیان دارد.

وی ادامه داد: همایش ملی تا ثریا به همت بسیج و سپاه برگزار شده و در این همایش موضوع فناوارنه و دانش‌بنیان هدف قرار گرفته که به طور قطع با توفیقات خوبی همراه است.

مخلص الائمه تاکید کرد: توسعه کشور در بخش‌های مختلف با توجه به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان شتاب می‌گیرد که می‌طلبد به این بخش نگاه ویژه شود.

وی افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای جهش و حرکت در مسیر فناوارنه در استان مرکزی وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های نظام و کشور در حوزه فناورانه فوق‌العاده است و رهبر معظم انقلاب در بیانه گام دوم فرمودند که فاصله بین بایدها و واقعیت‌ها، همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را آزار داده و می‌دهد و تاکید داشتند که این فاصله طی شدنی است و تاکنون چندین بار طی شده است.