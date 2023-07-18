۴۲۰ مجوز کودکستان در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح سهشنبه در نشست شورای برنامهریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودکستانها، اظهار داشت: اگر همه نسبت به نظام تعلیم و تربیت به وظیفه خود خوب عمل کنند یقیناً اتفاقات مثبت و مطلوب در جامعه رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه تربیت دانشآموز تراز انقلاب اسلامی از اهداف مهم آموزش و پرورش است گفت: بیشتر کودکستانهای دارای مجوز استان بوشهر، تطبیق مجوز آنها صورت گرفته است که بعد از تطبیق، مجوز فعالیت صادر و برای راهاندازی اجرایی خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از صدور ۴۲۰ مجوز کودکستان خبر داد و تصریح کرد: تمامی کودکستانها باید تأییدیه نوسازی و ایمنی لازم را داشته باشند که در غیر این صورت اجازه فعالیت به آنها داده نمیشود.
موحدی عنوان کرد: کودکستانها که فاقد مجوز تأسیس از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باشند از هرگونه فعالیت ممنوع خواهند بود.
حمایت از کودکستانها
وی اضافه کرد: شهریه کودکستانها در حال حاضر تا پایان شهریورماه بر اساس تعرفه سال قبل است و شهریه جدید توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه محتوای آموزشی و تربیتی مناسب به کودکستانها معرفی خواهد شد.
موحدی افزود: امسال در راستای حمایت از کودکستانها، معافیت مالیاتی این مراکز مورد توجه جدی خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق میتوانند بر اساس چارچوب قانونی و شیوهنامههای ابلاغ شده فضاهای مازاد خود را به اشخاص حقوقی و حقیقی کودکستانها اجاره دهند.
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