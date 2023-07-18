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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

کارشناس هواشناسی بوشهر:

تداوم روزهای گرم در استان بوشهر/ دمای ۶۶ درجه در عسلویه تکذیب شد

تداوم روزهای گرم در استان بوشهر/ دمای ۶۶ درجه در عسلویه تکذیب شد

بوشهر- کارشناس هواشناسی استان بوشهر با رد شایعه ثبت دمای ۶۶ درجه سانتیگراد در عسلویه گفت: دمای هوا در برخی از مناطق استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس می‌رسد.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی و تداوم وزش بادهای شمال غربی، از امروز تا پایان هفته طی ساعاتی از بعدازظهر وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با خیزش گردوخاک محلی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: چهارشنبه و پنجشنبه سواحل استان به‌خصوص در نواحی جنوبی، در برخی ساعات مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در این مدت به‌طور نسبی افزایش یابد و در برخی از مناطق استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس برسد.

وی بیان کرد: روز گذشته در برخی از سایت‌های داخلی، خبری با عنوان «ثبت دمای باورنکردنی ۶۶ درجه سانتی‌گراد در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس!» منتشر شده و منبع این خبر، مرکز خدمات هواشناسی ملی ایالات متحده آمریکا بیان شده است.

محمدی ضمن تکذیب خبر منتشرشده، تاکید کرد: بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی واقع در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس عسلویه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱.۶ درجه سلسیوس بوده است و رخداد دمای ۶۶ درجه سلسیوس صحت ندارد.

کد مطلب 5839817

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    نظرات

    • من IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      5 0
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      بهتره یک ساعت تشریف بیارید زیر آفتاب تو پالایشگاه عسلویه در کنار ما کارگرها شاید حقیقت رو به مردم بگید
    • Aryan IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
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      ما تو منطقه کوهستانی نورآباد لرستان هستیم دمای زمستان تا منفی ۲۶ بیشتر مواقع میاد یک هفته پیش ۴۴درجه بالای صفر بود تو شهر ما کولر خیلی کم روشنه اکثرا ندارن من برج ۳رفتم گناوه کولر ماشین صفر جوابگو نبود الان چطور اوج گرما عسلویه با شهر ما یک دما شد حتی یه درجه کمتر از امروز شهر ما .
    • arad IR ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
      0 0
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      عجب هوای مطبوعی داره عسلویه.

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