تداوم روزهای گرم در استان بوشهر/ دمای ۶۶ درجه در عسلویه تکذیب شد

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی و تداوم وزش بادهای شمال غربی، از امروز تا پایان هفته طی ساعاتی از بعدازظهر وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با خیزش گردوخاک محلی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: چهارشنبه و پنجشنبه سواحل استان به‌خصوص در نواحی جنوبی، در برخی ساعات مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در این مدت به‌طور نسبی افزایش یابد و در برخی از مناطق استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس برسد.

وی بیان کرد: روز گذشته در برخی از سایت‌های داخلی، خبری با عنوان «ثبت دمای باورنکردنی ۶۶ درجه سانتی‌گراد در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس!» منتشر شده و منبع این خبر، مرکز خدمات هواشناسی ملی ایالات متحده آمریکا بیان شده است.

محمدی ضمن تکذیب خبر منتشرشده، تاکید کرد: بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی واقع در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس عسلویه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱.۶ درجه سلسیوس بوده است و رخداد دمای ۶۶ درجه سلسیوس صحت ندارد.