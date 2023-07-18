ترافیک سنگین در برخی نقاط مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عابدینی اظهار کرد: در پی استعلام از مرکز کنترل ترافیک و در پی اعلام تعطیلی شهر به علت آلودگی هوا، هم اینک ترافیک سنگین در خیابان شیرازی به سمت حرم مطهر رضوی و خروجی شمالی مشهد واقع در بزرگراه پیامبراعظم (ص)، حدفاصل منزل آباد تا سه راه فردوسی گزارش شده است که همکاران بنده در حال مدیریت ترافیک هستند.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: ۱۴ تیپ راهور در ۱۳ منطقه شهری و یک منطقه بزرگراهی مستقر هستند تا از ایجاد ترافیک‌های سنگین جلوگیری به عمل آوردند.

وی به شهروندان توصیه کرد از تردد با وسایل حمل و نقل شخصی در شرایط کنونی پرهیز کنند و در صورت امکان از منزل خارج نشوند.