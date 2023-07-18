۱۰۰۰بنگاه مشاور املاک متخلف در سطح کشور مهر و موم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در یاسوج افزود: با دستور رئیس جمهور به نظارت بر بازار مسکن ورود شد و در چند بخش اثرات اقدامات انجام شده قابل مشاهده بوده اما تأثیر کارهای انجام شده رضایت بخش نیست و باید شتاب بیشتری داشته باشد.
بذر پاش اظهار داشت: اقدامات برای کاهش و تعدیل و تثبیت قیمت مسکن ادامه دارد و افرادی که مجوز فعالیت در بازار مسکن دارند، باید در این بازار به گونهای فعالیت کنند که مردم برای تهیه مسکن در قالب خرید، فروش، اجاره و رهن دچار مشکل و سختی نشوند.
وزیر راه و با بیان اینکه برخی از بنگاه داران برای دریافت مجوز برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام میکنند، ولی عملاً یا ساخت و سازی انجام نمیدهند یا مسکن میسازند، ولی به بازار عرضه نمیکنند، گفت: به نوعی احتکار کرده و بازار را تحت الشعاع قرار میدهند و تأثیر مستقیم بر افزایش قیمتها میگذارند.
بذرپاش افزود: بر اساس آخرین مصوبه، زمینهایی که کاربری مسکونی داشته باشد و حدود ۱۰ سال از درخواست صدور پروانه و مجوز ساخت گذشته، ولی اقدامی نشده است، باهدف مقابله با احتکار، شورای عالی معماری و شهرسازی میتواند برای تغییر کاربری اقدام کند.
وی تصریح کرد: نظارت بر بازار مسکن به ویژه بنگاههای املاک با هدف کاهش، تعدیل و تثبیت قیمت مسکن از مهمترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی است.
بذرپاش افزود: یکی از مشکلات در کهگیلویه و بویراحمد طولانی شدن مدت زمان اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی است و کمبود منابع مالی، اصلی ترین دلیل طولانی شدن روند اجرای طرحها در این استان است، اما عزم دولت سیزدهم، پیگیری طرحها و سرعت بخشیدن به روند اجرای آنها است.
نظر شما