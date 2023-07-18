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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور:

کاشت یک میلیارد درخت در کشور قابل اجراست

کاشت یک میلیارد درخت در کشور قابل اجراست

گرگان- رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: کاشت یک میلیارد درخت در کشور قابل اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده، در گردهمایی مدیران منطقه ۳ کشور در گلستان اظهار کرد: اجرای شدن طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ممکن است.

وی افزود: لزوم حمایت از طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ضرورت است و علاوه بر آن حمایت وزیر جهاد کشاورزی نیز ضروری و لازم است.

امسال بیش از ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور کاشته می‌شود

در ادامه رضا احمدی، مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: امسال بیش از دویست و پنجاه میلیون اصله نهال در کشور کاشته می‌شود.

وی افزود: کاشت نهال‌ها از پاییز امسال آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5839870

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