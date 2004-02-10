تنديس هفتم براي فيلم دوئل

سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني بخش مسابقه ايران به احمد رضا درويش كارگردان فيلم دوئل تعلق گرفت و اين فيلم با دريافت هفت سيمرغ بيشترين جايزه جشنواره بيست و دوم را از آن خود كرد .

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر " از تالار وحدت در ادامه مراسم اختتاميه جشنواره فيلم فجر امسال تنديس بهترين فيلمنامه به پيمان قاسم خاني فيلمنامه نويس فيلم مارمولك تعلق گرفت .

تنديس بلورين بهترين فيلم به مهمان مامان ساخته داريوش مهرجويي اهداشد .

همچنين دوجايزه ويژه هيات داوران به رخشان بني اعتماد كارگردان اپيزود ننه گيلانه از فيلم روايت سه گانه و پرويز پرستويي به خاطر بازي در فيلم مارمولك اختصاص يافت .



