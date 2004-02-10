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۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۲۱:۴۱

جشنواره فيلم فجر در پايان راه (9)

تنديس هفتم براي فيلم دوئل

تنديس هفتم براي فيلم دوئل

سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني بخش مسابقه ايران به احمد رضا درويش كارگردان فيلم دوئل تعلق گرفت و اين فيلم با دريافت هفت سيمرغ بيشترين جايزه جشنواره بيست و دوم را از آن خود كرد .

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر " از تالار وحدت  در ادامه مراسم اختتاميه جشنواره فيلم فجر امسال تنديس بهترين فيلمنامه به پيمان قاسم خاني فيلمنامه نويس فيلم مارمولك تعلق گرفت .
تنديس بلورين بهترين فيلم به مهمان مامان ساخته داريوش مهرجويي اهداشد .
همچنين دوجايزه ويژه هيات داوران به رخشان بني اعتماد كارگردان اپيزود ننه گيلانه از فيلم روايت سه گانه و پرويز پرستويي به خاطر بازي در فيلم مارمولك اختصاص يافت . 

کد مطلب 58399

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