به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک آموزشی و مهارتی با هدف ارائه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی ویژه این قشر ظهر سهشنبه به امضای بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفهای و علی حجرگشت مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز رسید.
همکاری متقابل طرفین در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، برگزاری دورههای آموزشی مهارتی مورد نظر، صدور گواهینامه، همکاری در برگزاری دورههای آموزشی ویژه همکاران خانم و بانوان سرپرست خانوار فرهنگی به صورت رایگان با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و برگزاری دورههای آموزشی در بخش خصوصی در قالب قرارداد آموزشی، بهره برداری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین، فراهم سازی زمینههای لازم برای تربیت منابع انسانی و همکاری در ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.
دوطرف در این تفاهم نامه متعهد شدند در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیشنهای تخصصی و کاربردی، طراحی و اجرای آئین نامه قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای برای اشتغال به کار جهت مشاغل حوزه نظارتی اداره کل آموزش و پرورش و برگزاری المپیادهای استانی و ملی همکاری داشته باشند.
گفتنی است تفاهم نامه مذکور در ۱۰ ماده و ۳ نسخه تنظیم و به مدت دو سال شمسی از تاریخ امضا اعتبار دارد که تمدید و ادامه فعالیت با توافق طرفین انجام خواهد شد.
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