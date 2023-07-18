تولید علم در کشور باید به عمل تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا محمدزاده عطار امروز سه‌شنبه در نشست اعضای ایرانی اتحادیه دانشگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی حاشیه دریای‌خزر در تالار حکمت دانشگاه گیلان در رشت اظهار کرد: راه حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و رفاهی مردم باید از دل این نشست‌ها و جلسات خارج شود.

وی با تاکید بر اینکه اتحادیه دانشگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی کشورهای حاشیه دریای خزر در حل مشکلات مردم نقش آفرین باشند، افزود: اثر و خروجی این نشست‌ها باید در سفره مردم قابل لمس باشد.

معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به رتبه نخست ایران در علم آفرینی در منطقه، بیان کرد: تولید علم زمانی مثمرثمر واقع می‌شود که تبدیل به عمل شود و لذا در این بخش باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

محمدزاده عطار با بیان اینکه دانشگاه گیلان و سایر اعضای اتحادیه دانشگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی کشورهای حاشیه دریای خزر باید عملکرد الگو محوری داشته باشند، اضافه کرد: با توجه به سابقه تأسیس و پیشینه این اتحادیه انتظار می‌رود عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند و به عنوان الگو برای نقاط دیگر مطرح شوند.