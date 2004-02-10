مارمولك بهترين فيلم مردمي شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر " از تالار وحدت فيلم مارمولك ساخته كمال تبريزي با دريافت اين تنديس دو سيمرغ را به دست آورد .

در نظر سنجي انجام شده از تماشاگران كه به همت خانه سينما انجام شد، ميهمان مامان ساخته داريوش مهر جويي با كسب 91 درصد آراي مثبت دومين فيلم برگزيده و فيلم دوئل با اختلاف نه چندان زياد سومين فيلم برگزيده تماشاگران شد . فيلم اشك سرما ، رسم عاشق كشي و قدمگاه نيز در ادامه اين جدول به چشم مي خورند .

بيست و دومين جشنواره فيلم فجر با اعلام فيلم منتخب تماشاگران درساعت 21.30 به كار خود پايان داد . نمايش فيلم " ميهمان مامان " وانجام مراسم نورافشاني در محوطه باز تالار وحدت محل برگزاري اختتاميه جشنواره امسال پاياني دلنشين براي شركت كنندگان در مراسم بود .



کد مطلب 58400