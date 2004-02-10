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۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۲۲:۰۰

جشنواره فيلم فجر در پايان راه (10)

مارمولك بهترين فيلم مردمي شد

مارمولك بهترين فيلم مردمي شد

در پايان مراسم اختتاميه جشنواره فيلم فجر سيمرغ بلورين بهترين فيلم منتخب تماشاگران به فيلم " مارمولك " به تهيه كنندگي منوچهر محمدي اهدا شد .

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر " از تالار وحدت فيلم مارمولك ساخته كمال تبريزي با دريافت اين تنديس دو سيمرغ را به دست آورد .
در نظر سنجي انجام شده  از تماشاگران كه به همت خانه سينما انجام شد، ميهمان مامان ساخته داريوش مهر جويي با كسب 91 درصد آراي مثبت دومين فيلم برگزيده  و فيلم دوئل با اختلاف نه چندان زياد سومين فيلم برگزيده تماشاگران شد . فيلم اشك سرما ، رسم عاشق كشي و قدمگاه نيز در ادامه اين جدول به چشم مي خورند . 
بيست و دومين جشنواره فيلم فجر با اعلام فيلم منتخب تماشاگران درساعت 21.30 به كار خود پايان داد . نمايش فيلم " ميهمان مامان " وانجام مراسم نورافشاني در محوطه باز تالار وحدت محل برگزاري اختتاميه جشنواره امسال پاياني دلنشين براي شركت كنندگان در مراسم بود .
 
کد مطلب 58400

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