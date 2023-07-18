به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق صبح امروز در کاخ ریاست جمهوری، جمهوری آذربایجان مورد استقبال رئیس جمهور این کشور قرار گرفت.

رئیس اقلیم کردستان عراق که امروز به باکو رفت، با الهام علی‌اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، علی‌اف در دیدار با بارزانی تاکید کرد که سفر او به باکو به تقویت هماهنگی مشترک بین دو طرف کمک می کند.

در این دیدار که با حضور هیئت های دو طرف برگزار شد، توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان اقلیم و جمهوری آذربایجان و سرمایه گذاری در زمینه انرژی، برقراری خط مستقیم پروازی و گسترش گردشگری، مورد رایزنی قرار گرفت.

از طرفی دیگر بارزانی اعلام کرد: از سفر به آذربایجان و دیدار با الهام علی اف در باکو خرسندم و از استقبال گرم او تشکر می کنم.

الهام علی اف خطاب به رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: ما مذاکرات خوبی درباره موضوعات دارای اهمیت مشترک در جریان سفر دو روزه شما خواهیم داشت.