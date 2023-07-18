به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به حجم شکایات و نگرانیهای عمومی و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و سرمایههای مردم، برای نظارت بیشتر به فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو، این مدیران پابند الکترونیکی دریافت میکنند.
وی ادامه داد: در راستای اجرای تصمیم کارگروه استانی نظارت بر عملکرد شرکتهای پیش فروش خودرو تا به امروز اکثر مدیران شرکتهای پیش فروش خودرو با حضور در واحد نظارت الکترونیک، پابند خود را دریافت کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی پی گیر مطالبات مردم در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو بوده و به مردم اطمینان میدهد با جدیت تمام به پیگیری خود جهت استیفای حقوق سرمایه گذاران ادامه خواهد یافت.
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