هوای نظرآباد ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۶۱ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۳۷ و ۱۰۲ است که بر این مبنا کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و ساوجبلاغ در وضعیت سالم قرار دارد.

بر این اساس ساکنان نظرآباد به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.