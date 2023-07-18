مرغ با قیمت مصوب دولتی در استان سمنان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صادقی ظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان ویژه ایام ماه محرم به میزبانی استانداری از توزیع مرغ در استان خبر داد و ابراز کرد: ارائه مرغ با قیمت مصوب در سطح استان در دستور کار قرار داشته و به آن عمل میشود.
وی با اشاره به ماه محرم و همچنین افزایش تقاضای مرغ و گوشت در استان سمنان به خصوص هیئتهای مذهبی، افزود: نیاز است تا در بحث قیمت مرغ در استانهای همجوار نیز با یک رویه واحد قیمت گذاری انجام گیرد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه سفره مردم و تأمین امنیت غذایی برای دولت، مسئولان استان و ما خط قرمز است، تاکید کرد: مسئولان دستگاههای ذیربط به خصوص صمت و جهاد کشاورزی نسبت به توزیع اقلام اساسی دقت نظر داشته و برنامهریزی کنند.
صادقی همچنین گفت: تمهیدات لازم و اقدامات کارشناسی برای تأمین گوشت مرغ بازار و تأمین نظر فعالان این بازار در استان در دستور کار است.
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