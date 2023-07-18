مبلغین بازوان مردمی و رسانه ای را همواره مدنظر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جنتی ظهر امروز در همایش یاوران تبلیغ در سنندج، اظهار کرد: امروز دشمنان به دنبال تسخیر افکار عموم جامعه و مدیریت آن هستند اما متأسفانه مردم و مسئولان ما نسبت به این مسئله غافل هستند.
وی افزود: باید در قالب جهاد تبیین طلبه تربیت کنیم و اگر به فرمان رهبر انقلاب توجه نکنیم که میفرماید مهمترین مسئله جنگ روایتهاست، به نتیجه لازم نخواهیم رسید.
حجتالاسلام جنتی با تأکید بر مردمی شدن تبلیغ اعلام کرد: بازوی مردمی و بازوی رسانهای برای ایفای نقش در جامعه مؤثر است و مبلغین باید از آن دو بازو بهره ببرند.
دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: دامنه فعالیتهای امام محله و یا مبلغ مسجد باید تمام محله را پوشش دهد و همه از آن بهره ببرند.
حجتالاسلام جنتی تقویت همبستگی اجتماعی را نیازمند استفاده از ظرفیت هیئات و مساجد دانست و اظهار کرد: همبستگی، وحدت و پیوستگی اجتماعی راه حل رفع مشکلات ا ست.
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