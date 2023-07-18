بیرجند در سوگ پسر فاطمه(س)/پرچم عزای حسینی برافراشته شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: دوباره بوی محرم می آید. بوی فصل آشنای دلدادگی و تکرار بی قراری ها… بی قراری برای حضور در بین الحرمین و همصدا شدن با زینب کبری (س).

دوباره بوی ماه عزا می آید. نه یک محله… نه یک شهر بلکه یک کشور و جهان عزادار است. شبستان ها، مساجد و هیئت ها سپاه پوش شده و برای عزادارن حسین چشم انتظارند.

این روزها بیرجند هم حال و هوای دیگری دارد. در هر کوچه و پس کوچه اش پرچم یا حسین (ع) به اهتزاز درآمده و بیرق های عزا برافراشته شده است. دیوارهای شهر ذهنت را به کربلا گره میزند. همان‌جایی که یزیدیان به فرش و حسینی ها به عرش رسیدند.

بوی غربت در خیابان ها پیچیده شده… نه غربت از حیث فرا رسیدن محرم بلکه غم جانگذار و سنگین شهادت امام حسین (ع) و اهل بیتش بیش از هر زمانی به دلت چنگ می اندازد و با روح و روانت گلاویز می شود.

یا حسین، چه کرده ای که یک جهان برای تو می تپد. چه کرده ای که گذر زمان نه تنها نامت را به فراموشی نمی سپارد بلکه عاشقان اهل بیت (ع) سال به سال عطشان تر از قبل برایت بی قراری می کنند.

استقبال بیرجند از محرم

این روزها هر کسی بنا به بضاعتش به دنبال نوکری برای حسین (ع) است. یکی در حاشیه خیابان ایستگاه صلواتی راه اندازی کرده، یکی رایگان ماشین نویسی می کند و دیگری برای رفاه عزاداران شهید کربلا، فضاهایی مناسب آماده می کند.

همه چیز برای عزاداری آماده شده است. هیئت ها از چند ماه پیش برنامه هایشان را چیده اند و مساجد برای محافل عزا آماده شده اند. جوانان صرف نظر از استراحت شان، در حسینیه ها حضور دارند تا برای برگزاری مراسمات عزا چیزی از قلم نیفتد.

سنت دیرینه نصب پرچم و سیاهپوش کردن منازل همزمان با ماه محرم و از چند روز قبل از فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله (ع) و یاران با وفایش سالیان طولانی است که بین مردم این استان و بیرجند جایگاهی ویژه داشته و مردم با این اقدام ارادت خود را به این امام همام ابراز می کنند.

آری عشق حسین کوچک و بزرگ نمی شناسد. پیر و جوان و خرد و کلان برای استقبال از محرم به تکاپو افتاده اند.

فعالیت ۱۳۵۹ هیئت مذهبی در ایام محرم

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح دوشنبه با اشاره به برنامه های ماه محرم بیان کرد: هزار و ۳۵۰ هیئت در خراسان جنوبی فعالیت دارند که بالغ بر هزار و ۲۵۰ هیئت به صورت ویژه در ایام محرم به صورت صد در صد فعالیت دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان‌کرد: در محرم سال جاری هزار و ۲۰۰ مبلغ در خراسان جنوبی فعالیت خواهند داشت که از این تعداد ۴۰۰ نفر نیز از شهرهای قم و مشهد برای تبیلیغ به خراسان جنوبی خواهند آمد.

وی با بیان اینکه در تمامی شهرها و روستاهای استان درخواست برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی داریم گفت: به ادارات تبلیغات اسلامی اعلام شده تا در همه روستاها اعزام داشته باشند و هیچ درخواست اعزامی را بی پاسخ نگذارند.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه دو هزار و ۳۰۰ مسجد استان خراسان جنوبی هم در ماه محرم و صفر با برنامه‌های متنوع فعال خواهند بود، گفت: توزیع اقلام مورد نیاز در ماه محرم از جمله برنج، گوشت و شکر فقط از طریق سایت خدمات بیرق https://beyraghkhadamat.ir انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین یک گروه جهادی- تبلیغی از خواهران مبلغ از تهران و قم به خراسان جنوبی خواهند آمد و در مباحثی چون عفاف و حجاب و خانواده و … فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام سالاری مکی بیان کرد: برای ماه محرم دو سه موضوع جهاد تبیین، نشر خوبی‌ها و اتحاد و همدلی اولویت محتواهای تبلیغی است.

محرم یادآور بزرگترین حماسه ظلم ستیزی و آزادگی در تاریخ بشری است و کربلا، صحنه نمایش رویارویی حق و باطل و حماسه جاویدی است که وجدان انسان‌های آگاه در برابر قداست و عظمت آن سر تعظیم فرود می‌آورد و مردم قدر شناس و معتقد ایران اسلامی با شیوه‌های مختلف ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز می‌دارند تا بگویند قیام حسین (ع) همیشه جاویدان است.