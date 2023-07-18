واژگونی زانتیا در البرز یک کشته و چهار مصدوم برجا گذاشت

سرهنگ پیمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۲ بامداد امروز خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو زانتیا در خروجی جاده هیو آزادراه کرج - قزوین به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی، مشخص شد که یک دستگاه خودرو زانتیا دارای پنج نفر سرنشین به دلیل عدم توانایی راننده‌اش در کنترل وسیله نقلیه از جاده خارج و دچار واژگونی شده است.

رئیس پلیس راه استان البرز با بیان اینکه در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو فوت و چهار نفر مصدوم شدند، گفت: با حضور عوامل اورژانس مصدومان حادثه برای طی کردن مراحل درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام شده است. سرهنگ کرمی، در پایان رعایت قوانین راهنمایی رانندگی را ضامن سلامتی شهروندان اعلام کرد و گفت: به رانندگان عزیز توصیه می‌کنیم با رعایت سرعت مطمئنه از به خطر انداختن جان خود و سایر شهروندان اجتناب کنند.