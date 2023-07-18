رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی امیدوارکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: امیدواریم امسال با حضور پرشور و شعور مردم در عزاداری‌ها، فضای جامعه به سمت مکتب اهل بیت علیهم السلام و سیره و حرکت حسینی که نماد بارز آن امر به معروف و نهی از منکر است، حرکت کند.

وی شورای عالی انقلاب فرهنگی را از نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی نام برد و خاطر نشان کرد: مصوبات شورای انقلاب فرهنگی نقش پررنگی در ریل گذاری فرهنگی کشور دارد؛ چرا که این شورا با حکم و نظارت عالی رهبر معظم انقلاب شکل گرفته و مصوبات آن نیز به عنوان قانون تلقی می‌شود.

امام جمعه قم ادامه داد: همه مقدمات برای تأثیرگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه فرهنگ فراهم است و این شورا می‌تواند به عنوان موتور محرک فرهنگی کشور ایفای نقش کند.

وی رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات به وجود آمده را مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد و افزود: شورای انقلاب فرهنگی باید در متن جامعه باشد تا مصوبات آن به صورت میدانی جریان پیدا کند و رویکرد جدید شورا در بر قراری ارتباط با مردم، فرهیختگان، مجموعه‌های فرهنگی و سایر مجموعه‌های تأثیرگذار در عرصه فرهنگ، رویکردی لازم است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، فرهنگ را موضوعی زیربنایی عنوان کرد و اظهار داشت: باید مسائل فرهنگی به عنوان زیرساخت مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و تمامی این عرصه‌ها پیوست فرهنگی داشته باشند. رهبر معظم انقلاب پیوسته بر مسئله فرهنگ تأکید داشته‌اند و این نشان دهنده دغدغه ایشان نسبت به مسائل فرهنگی است.

وی ابراز داشت: مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد، علی رغم استفاده از زمینه‌های اقتصادی؛ اما سبقه فرهنگی داشت و این فرایند به گونه‌ای اتفاق افتاد که برخی از افراد حتی هویّت ملّی خود را از دست دادند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمنان را نیازمند اجرایی شدن سیاستگذاری و برنامه ریزی‌ها عنوان کرد و افزود: باید به واسطه یک حرکت فرهنگی حساب شده، هم توطئه‌های دشمنان خنثی شود و هم امید در جامعه افزایش یابد. نباید به صورت احساسی و هیجانی برنامه ریزی شود؛ بلکه باید با عقلانیت و در چارچوب آموزه‌های دین کارها را پیش برد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه گزارشی از تغییرات و برنامه‌های جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمود.