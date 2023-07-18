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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

ورود و خروج آرد یارانه ای نوع ۲ از استان زنجان ممنوع شد 

ورود و خروج آرد یارانه ای نوع ۲ از استان زنجان ممنوع شد 

زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: با تصویب کارگروه گندم، آرد و نان، خرید آرد یارانه‌ای نوع ۲ از خارج استان مسدود شد و ورود و خروج آن از استان زنجان ممنوع اعلام می شود.  

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز سه شنبه گفت: از ابتدای دوره مرداد ماه سالجاری اجرائی و بر اساس مصوبه صدرالاشاره، ورود و خروج بدون مجوز از طریق مراجع ذیصلاح استان، غیرقانونی و عرضه خارج از شبکه تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از کارخانجات آردسازی استان، از مورخ ۲۵ تیرماه سالجاری، تخصیص و خرید آرد یارانه‌ای نوع ۲ به طور کامل در داخل استان انجام می شود، گفت: آرد یارانه ای نوع ۲ مورد نیاز استان ۳۱۰۰ تن در ماه می باشد و قبل از تصویب این طرح حدود ۲۰۰۰ تن آرد یارانه ای نوع ۲ واحدهای خبازی از کارخانجات آردسازی خارج از استان و مابقی آن در داخل استان تامین می‌شد.

زمانی عنوان کرد: تصویب تخصیص آرد یارانه‌ای نوع ۲ از داخل استان، در راستای حمایت از کارخانجات و تشویق به تولید آرد و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استان و شرکت حمل و نقل انجام می گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در ادوار گذشته گندم مورد نیاز آرد یارانه‌ای نوع ۲ از سهمیه تخصیصی کسر و به استان های تامین کننده آرد اضافه می شد.

زمانی اظهار کرد: با اجرای این طرح واحدهای خبازی به راحتی می توانند آرد یارانه ای نوع ۲ خود را در زمان کوتاه و با هزینه نسبتآ کمتری نسبت به خارج از استان، سفارش و تحویل گیرند.

کد مطلب 5840150

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    نظرات

    • IT ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      1 0
      پاسخ
      وقتی ۵۰درصد نان را مهاجران افقان میخورند اردی نمیماند
    • رحیمی IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      1 1
      پاسخ
      اخه ارد زنجان خیلی بی کیفیته چجور میخوایم نون بپزیم خدا میدونه

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