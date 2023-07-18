ورود و خروج آرد یارانه ای نوع ۲ از استان زنجان ممنوع شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز سه شنبه گفت: از ابتدای دوره مرداد ماه سالجاری اجرائی و بر اساس مصوبه صدرالاشاره، ورود و خروج بدون مجوز از طریق مراجع ذیصلاح استان، غیرقانونی و عرضه خارج از شبکه تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از کارخانجات آردسازی استان، از مورخ ۲۵ تیرماه سالجاری، تخصیص و خرید آرد یارانه‌ای نوع ۲ به طور کامل در داخل استان انجام می شود، گفت: آرد یارانه ای نوع ۲ مورد نیاز استان ۳۱۰۰ تن در ماه می باشد و قبل از تصویب این طرح حدود ۲۰۰۰ تن آرد یارانه ای نوع ۲ واحدهای خبازی از کارخانجات آردسازی خارج از استان و مابقی آن در داخل استان تامین می‌شد.

زمانی عنوان کرد: تصویب تخصیص آرد یارانه‌ای نوع ۲ از داخل استان، در راستای حمایت از کارخانجات و تشویق به تولید آرد و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استان و شرکت حمل و نقل انجام می گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در ادوار گذشته گندم مورد نیاز آرد یارانه‌ای نوع ۲ از سهمیه تخصیصی کسر و به استان های تامین کننده آرد اضافه می شد.

زمانی اظهار کرد: با اجرای این طرح واحدهای خبازی به راحتی می توانند آرد یارانه ای نوع ۲ خود را در زمان کوتاه و با هزینه نسبتآ کمتری نسبت به خارج از استان، سفارش و تحویل گیرند.