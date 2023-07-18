رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی خمام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در شهرستان خمام و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و افزود: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه در بازدید از منطقه مورد نظر مشخص شد، این فرد ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار محصور کرده است، تصریح کرد: متهم ۴۵ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام اینکه با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، اضافه کرد: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی تصریح کرد: زمین خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.