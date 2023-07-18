به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا سید حسینی، عصر امروز سه شنبه، در نشست تأمین کالاهای اساسی ویژه محرم و صفر گفت: تأمین کالاهای اساسی ویژه ماه محرم و صفر برای هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، تکایا و مساجد انجام شده و در این رابطه مشکلی وجود ندارد و اقلام آماده توزیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان اضافه کرد: کالاهای اساسی شامل برنج، شکر و گوشت گوساله منجمد است که برای برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم وصفر و تهیه نذورات در اختیار هیئت‌ها و تشکل‌های مذهبی قرار خواهند گرفت.

وی با تاکید بر تسهیل در فرآیند اداری توزیع کالاها، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، امسال هیئت‌های مذهبی در سطح استان با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستان خود، میزان کالاهای مورد نیاز را اعلام و پس از اخذ حواله، کالاها را از مباشرین منتخب اعلام شده در سطح شهرستانهای استان، تأمین خواهند کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به نزدیکی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، نمایندگان هیئت‌های مذهبی هر چه سریع‌تر باید نسبت به تهیه کالاهای و حمل آن اقدام کنند.

شایان ذکر است در این نشست، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان، مدیر کل پشتیبانی امور دام، نماینده غله و خدمات بازرگانی و نماینده صمت حضور داشتند.