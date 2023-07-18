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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

تأمین کالاهای اساسی ویژه محرم وصفر در سیستان‌وبلوچستان

تأمین کالاهای اساسی ویژه محرم وصفر در سیستان‌وبلوچستان

زاهدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از تأمین کالاهای اساسی ویژه محرم وصفر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا سید حسینی، عصر امروز سه شنبه، در نشست تأمین کالاهای اساسی ویژه محرم و صفر گفت: تأمین کالاهای اساسی ویژه ماه محرم و صفر برای هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، تکایا و مساجد انجام شده و در این رابطه مشکلی وجود ندارد و اقلام آماده توزیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان اضافه کرد: کالاهای اساسی شامل برنج، شکر و گوشت گوساله منجمد است که برای برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم وصفر و تهیه نذورات در اختیار هیئت‌ها و تشکل‌های مذهبی قرار خواهند گرفت.

وی با تاکید بر تسهیل در فرآیند اداری توزیع کالاها، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، امسال هیئت‌های مذهبی در سطح استان با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستان خود، میزان کالاهای مورد نیاز را اعلام و پس از اخذ حواله، کالاها را از مباشرین منتخب اعلام شده در سطح شهرستانهای استان، تأمین خواهند کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به نزدیکی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، نمایندگان هیئت‌های مذهبی هر چه سریع‌تر باید نسبت به تهیه کالاهای و حمل آن اقدام کنند.

شایان ذکر است در این نشست، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان، مدیر کل پشتیبانی امور دام، نماینده غله و خدمات بازرگانی و نماینده صمت حضور داشتند.

کد مطلب 5840196

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