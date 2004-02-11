راهپيمايي با شكوه يوم الله بيست و دوم بهمن برگزار شد

به گزارش خبرنگاران سياسي"مهر"، راهپيمايان در تهران و از ساعات اوليه صبح امروز در مسيرهاي منتهي به ميدان آزادي با سردادن شعارهايي با آرمانهاي امام راحل(ره) تجديد پيمان كردند.

حضوري چشمگير مردم در راهپيمايي امروز نشان از آن دارد كه ملت انقلابي بزرگ ايران هيچگاه انقلاب و رهبرفرزانه خود را تنها نخواهند گذاشت.

تمام خيابانهاي منتهي به ميدان آزادي سرشار از جمعيت است. نماينده هاي رسانه هاي خارجي و داخلي لحظه به لحظه حضور گسترده و چشمگير مردم در راهپيمايي گراميداشت ربع قرن افتخار و سربلندي را ثبت و ضبط مي كنند.

شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل در ميان شركت كنندگان در راهپيمايي طنين انداز شده است.

چتربازان با حركتهاي نمايشي اين روز بزرگ را گرامي و آمادگي خود را براي دفاع از آرمانهاي والاي انقلاب و خميني كبير اعلام كردند.

در راهپيمايي امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرچمي را به طول 165 متر و عرض 6 متر كه بر روي آن شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي نقش بسته بود به نمايش گذاشت.