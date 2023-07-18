تدبیر اجتماعی عنصر گمشده ی ترویج حجاب و عفاف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جنتی عصر سه شنبه در همایش فعالان عرصه حجاب و عفاف در سنندج اظهار کرد: کسانی که در حوزه حجاب و عفاف دغدغه دارند باید ظرفیت‌های جدید را شناسایی کنند.

وی افزود: تدبیر اجتماعی عنصر گمشده ای است که باید برای ترویج هرچه بیشتر حجاب و عفاف مدنظر قرار گیرد.

دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تدبیر اجتماعی باید از جنس همراهی و پیوستگی اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام جنتی افزود: زنان با مدیریت اقتصادی خود در راستای کمک به اقتصاد خانوار کمک ویژه ای دارند.

وی اظهار داشت: دختر ایرانی اگر در جامعه ما در ریل معیارهای فرهنگ غربی بیافتد میل وی برای تشکیل خانواده و رسالت مادری کاهش می‌یابد.

دبیر ستاد عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: نابودی خانواده انتهای این مسیر بی حجابی است که در جامعه ما راه افتاده است.

وی افزود: امروز زنان قوی‌ترین عنصر مصرف کننده در نظام غرب هستند.

حجت‌الاسلام جنتی خاطرنشان کرد: نباید مبحث حجاب و عفاف موجب ایجاد دوقطبی در جامعه شود.

وی افزود: دشمن زنان را به عنوان ابزار تبلیغاتی خود می‌خواهد اما متأسفانه این مهم را در جامعه تبیین نکردیم.

حجت‌الاسلام جنتی اظهار کرد: مسئله حجاب و عفاف باید در جامعه به درستی تبیین شود.