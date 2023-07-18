شهید کچویی برای اقامه تکلیف خود از همه چیز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رضا صادقی بعد از ظهر سه‌شنبه در یادواره شهید کچویی و شهدای ترور که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار کرد: هر جا در تاریکی و ظلمات و بیابان‌های شک و تردید مانند اغتشاشات اخیر گرفتار شدیم، خداوند ستارگانی را برای ما مشخص کرد تا راه را به ما نشان دهند؛ آنها مسیر را برای ما هموار می‌کنند و اجازه نمی‌دهند گمراه شویم. تا زمانی که نگاهمان به نگاه شهدا باشد، در هیچ مسیری گمراه نخواهیم شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، بیان کرد: تکرار محرم، شست و شوی روح انسان‌ها است‌. امام حسین (ع) زمانی که از مکه به سمت عراق حرکت کرد بسیاری از مردم سعی در منصرف کردن ایشان داشتند اما ایشان فرمودند: هر کس مرا همراهی نکند، قطعاً در دنیا و آخرت به هیچ موفقیتی دست نخواهد یافت. ما نیز باید این موضوع را در ذهن داشته باشیم که اگر بی دقتی کرده و حرکت در این مسیر را فراموش کنیم، هیچ پیروزی در دنیا و آخرت برای ما رقم نخواهد خورد.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: شهید کچویی از جمله شهدایی بود که اولین بار در سن ۲۲ سالگی دستگیری وی توسط رژیم پهلوی در مسیر انقلاب رقم خورد و برپایی این مجالس موجب زنده نگهداشتن یاد و خاطره همه این عزیزان می‌شود. گام برداشتن در این مسیر و رسیدن به مقام والا کار ساده ای نیست و باید از خدا خواست که ظرفیت قرار گرفتن در این راه را به انسان بدهد. بنابراین یادآوری زندگی و رشادت‌های شهدا موجب می‌شود بدانیم در مسیر حق و رسیدن به کمال سختی‌هایی وجود دارد.

سردار صادقی مطرح کرد: خداوند فرستاده خود را مورد خطاب قرار داد که ای پیامبر آیا یادت هست که وقتی فشار و تحریم‌های دشمنان از هر سو تشدید یافت، به گونه‌ای تو را یاری کردیم که چشم‌ها از شدت تعجب از حدقه بیرون می‌زد؟ شهدای ما نیز این عزت و افتخار را به سادگی به دست نیاورده اند و مصیبت‌های زیادی را تحمل و مسیرهای دشواری را طی کرده اند تا به این مقام والا رسیده اند.

وی با اشاره به اتفاقات رقم خورده در دوران انقلاب بیان کرد: در آن روزها نیز جان بسیاری از جوان‌ها به لب رسید تا حق توانست بر باطل پیروز شود. این شهدا در سفیدی و پاکی برگه‌های تاریخ این انقلاب نقش مؤثری داشتند. برخی در همان دوران به مصیبت‌های زمان و تحمل آنها اشاره و سوال می‌کردند که پس نصرت خداوند کو؟ اما خوب است بدانیم که همه آن صحنه‌ها آزمایش و امتحان الهی بودند که باید از آنها سربلند خارج می‌شدیم.

سردار صادقی با اشاره به رشادت‌های سردار سلیمانی و عنوان مرد میدان برای وی، مطرح کرد: قرار نیست هر کسی ادعای مرد میدان بودن کند، بلکه باید برای این عنوان از همه چیز بگذرد. پیروزی در مسیر حق به سادگی محقق نمی‌شود مگر با تحمل شرایط دشوار و پیروزی در آزمون‌های الهی. رهبر معظم انقلاب بارها تاکید داشته اند که بسیاری از شهدای ما از شهدای صدر اسلام بالاترند. تصور نکنید مشکلات این روزهای ما را خودمان حل می‌کنیم، خیر، شهدا حلال مشکلات و بازکننده مسیرها هستند.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر کاری برای خدا باشد و روزی اهمال کاری صورت گیرد مانند طلایی است که روی آن گرد و غبار گرفته اما ارزش خود را از دست نمی‌دهد. اگر نتوانیم از وجود شهدایی مانند شهید کچویی بهره بگیریم گذر زمان موجب می‌شود جوهره آنها مشخص شود. او بامعرفت و اخلاق مدار بود و برای اقامه تکلیف خود از همه چیز گذشت.

وی با اشاره به قسمت‌هایی از وصیت نامه این شهید، گفت: وی اعتقاد راسخی به ولایت فقیه داشت و مجاهدین خلق را به لحاظ فکری باطل‌ترین گروه‌ها می‌دانست. شناخت تکلیف و جهاد تبیین بالاتر از این؟ اگر کسی اعتقاد لازم و معرفت و شناخت کافی نسبت به اعمالش نداشته باشد، به دور خود می چرخد و هیچ رشدی ندارد. یکی از راه‌های شناخت آن‌هایی که در دامن استکبار خوش خدمتی می‌کنند را بشناسند، توسط حوانان، ادامه دادن راه شهداست.