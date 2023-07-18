اربعین بستری برای ارتقا فرهنگ و معنویت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین روز سه شنبه در ستاد مرکزی اربعین استان قزوین اظهار داشت: استان قزوین در سال گذشته در حوزه مردمی سازی اجرای فرآیند پرافتخار اربعین جزو برترین استانهای کشور بوده و امسال هم همین رویکرد ادامه خواهد داشت.
اعلایی گفت: اربعین رفراندومی از بیان عشق و محبت به ساحت پرنور اهل بیت به ویژه امام حسین (ع) است و تا زمانی که پرچم امام حسین (ع) در این کشور به اهتزاز در میآید نقشهها و توطئههای دشمنان به هدف مطلوب اصابت نخواهد کرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه نمایش شور و شعور حسینی از محرم آغاز و تبلور نهایی آن در اربعین خواهد بود، اضافه کرد: استان قزوین در حوزه مناسبتهای مرتبط با عزاداری از حیث عمق و معنای موجود و در شکل و نحوه اجرا جزو استانهای شاخص است که همین منوال باید در اربعین هم ساری و جاری شود.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: مجموعههای حاکمیتی در اربعین پای کار هستند و اربعین را بستری برای ارتقا فرهنگ و معنویت در جامعه تلقی میکنند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت ۱۰ روزه عزاداری سیدالشهدا برای اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و ارائه برنامهریزی ها برای امسال و همچنین مشورت گیری از عاشقان سیدالشهدا و استماع انتظارات و پیشنهادات آنها از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی ستاد اربعین پیگیری شود.
اعلایی گفت: در جهت ساماندهی مناسبتر اربعین و خدمات رسانی بهتر میتوان از ظرفیتهای قابل ارائه در بستر الکترونیک هم استفاده کرد و در این خصوص هم برنامهریزی لازم باید صورت گیرد تا مردم راحت تر بتوانند از خدمات استفاده کنند.
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