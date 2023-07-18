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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹

استاندار قزوین:

اربعین بستری برای ارتقا فرهنگ و معنویت در جامعه است

اربعین بستری برای ارتقا فرهنگ و معنویت در جامعه است

قزوین- استاندار قزوین گفت: مجموعه‌های حاکمیتی در اربعین پای کار هستند و اربعین را بستری برای ارتقا فرهنگ و معنویت در جامعه تلقی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین روز سه شنبه در ستاد مرکزی اربعین استان قزوین اظهار داشت: استان قزوین در سال گذشته در حوزه مردمی سازی اجرای فرآیند پرافتخار اربعین جزو برترین استان‌های کشور بوده و امسال هم همین رویکرد ادامه خواهد داشت.

اعلایی گفت: اربعین رفراندومی از بیان عشق و محبت به ساحت پرنور اهل بیت به ویژه امام حسین (ع) است و تا زمانی که پرچم امام حسین (ع) در این کشور به اهتزاز در می‌آید نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان به هدف مطلوب اصابت نخواهد کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه نمایش شور و شعور حسینی از محرم آغاز و تبلور نهایی آن در اربعین خواهد بود، اضافه کرد: استان قزوین در حوزه مناسبت‌های مرتبط با عزاداری از حیث عمق و معنای موجود و در شکل و نحوه اجرا جزو استان‌های شاخص است که همین منوال باید در اربعین هم ساری و جاری شود.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: مجموعه‌های حاکمیتی در اربعین پای کار هستند و اربعین را بستری برای ارتقا فرهنگ و معنویت در جامعه تلقی می‌کنند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت ۱۰ روزه عزاداری سیدالشهدا برای اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و ارائه برنامه‌ریزی ها برای امسال و همچنین مشورت گیری از عاشقان سیدالشهدا و استماع انتظارات و پیشنهادات آنها از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی ستاد اربعین پیگیری شود.

اعلایی گفت: در جهت ساماندهی مناسب‌تر اربعین و خدمات رسانی بهتر می‌توان از ظرفیت‌های قابل ارائه در بستر الکترونیک هم استفاده کرد و در این خصوص هم برنامه‌ریزی لازم باید صورت گیرد تا مردم راحت تر بتوانند از خدمات استفاده کنند.

کد مطلب 5840242

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