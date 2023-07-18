استفاده ازامکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدهای انتخابات ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز سهشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان خوزستان اظهار کرد: از چندی پیش ستاد انتخابات در استان شکل گرفته و جلسات کمیتههای مختلف در حال برگزاری است.
وی افزود: جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون انتخابات مختلفی برگزار کرده و خوزستانیها همیشه بیشترین حضور را در پای صندوقها رأی داشتهاند.
استاندار خوزستان گفت: قطعاً مردم استان به کوری چشم دشمنان و همه کسانی که نمیخواهند عزت انقلاب اسلامی را ببینند، انتخابات باشکوهی را رقم زده و حماسه ساز میشوند.
وی افزود: تاکنون چندین جلسه برای معاونان سیاسی استانداریها و فرمانداران برگزار شده و در آینده برای مجریان و کسانی که پای صندوقهای رأی هستند، دورههای آموزشی لازم انجام میشود.
حسینی محراب به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدها اشاره کرد و گفت: در اختیار گذاشتن امکانات دولتی، طبق قانون برای کاندیدها ممنوع است و این موضوع باید مدنظر فرمانداران باشد.
استاندار خوزستان گفت: بودجه امسال برای انتخابات افزایش یافته بود و سعی میکنیم اعتبار قابل قبولی را در اختیار فرمانداران قرار دهیم.
وی تصریح کرد: جلسات ستاد انتخابات استان به طور مستمر برگزار و آسیب شناسی لازم انجام میشود تا مردم به نحو احسن پای صندوقها بیایند.
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