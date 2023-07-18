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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

استاندار خوزستان:

استفاده ازامکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدهای انتخابات ممنوع است

استفاده ازامکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدهای انتخابات ممنوع است

اهواز- استاندار خوزستان به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدها اشاره کرد و گفت: در اختیار گذاشتن امکانات دولتی، طبق قانون برای کاندیدها ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد انتخابات استان خوزستان اظهار کرد: از چندی پیش ستاد انتخابات در استان شکل گرفته و جلسات کمیته‌های مختلف در حال برگزاری است.

وی افزود: جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون انتخابات مختلفی برگزار کرده و خوزستانی‌ها همیشه بیشترین حضور را در پای صندوق‌ها رأی داشته‌اند.

استاندار خوزستان گفت: قطعاً مردم استان به کوری چشم دشمنان و همه کسانی که نمی‌خواهند عزت انقلاب اسلامی را ببینند، انتخابات باشکوهی را رقم زده و حماسه ساز می‌شوند.

وی افزود: تاکنون چندین جلسه برای معاونان سیاسی استانداری‌ها و فرمانداران برگزار شده و در آینده برای مجریان و کسانی که پای صندوق‌های رأی هستند، دوره‌های آموزشی لازم انجام می‌شود.

حسینی محراب به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدها اشاره کرد و گفت: در اختیار گذاشتن امکانات دولتی، طبق قانون برای کاندیدها ممنوع است و این موضوع باید مدنظر فرمانداران باشد.

استاندار خوزستان گفت: بودجه امسال برای انتخابات افزایش یافته بود و سعی می‌کنیم اعتبار قابل قبولی را در اختیار فرمانداران قرار دهیم.

وی تصریح کرد: جلسات ستاد انتخابات استان به طور مستمر برگزار و آسیب شناسی لازم انجام می‌شود تا مردم به نحو احسن پای صندوق‌ها بیایند.

کد مطلب 5840286

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