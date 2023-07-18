به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم سمیری عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: آزمون رشته‌های کتبی شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان ۲۸ تا ۳۱ تیرماه امسال در رشته‌های حفظ جز ۳۰، مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) در خوزستان برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان بیان کرد: این آزمون به صورت کتبی و برخط از طریق سامانه آموزش الکترونیک بچه‌های مسجد (LMS) برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام سمیری افزود: در آزمون مذکور بیش از ۴۰۰ نفر از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ کل، اذان و مکبری نیز تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد، تصریح کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات مردادماه امسال به صورت حضوری برگزار می‌شود.