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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۶

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان:

آزمون ۳ رشته از مسابقات قرآنی مدهامتان در خوزستان برگزار می‌شود

آزمون ۳ رشته از مسابقات قرآنی مدهامتان در خوزستان برگزار می‌شود

اهواز- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان از برگزاری آزمون رشته‌های مفاهیم، حفظ جز ۳۰ و معارف شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از ۲۸ تا ۳۱ تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم سمیری عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: آزمون رشته‌های کتبی شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان ۲۸ تا ۳۱ تیرماه امسال در رشته‌های حفظ جز ۳۰، مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) در خوزستان برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان بیان کرد: این آزمون به صورت کتبی و برخط از طریق سامانه آموزش الکترونیک بچه‌های مسجد (LMS) برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام سمیری افزود: در آزمون مذکور بیش از ۴۰۰ نفر از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ کل، اذان و مکبری نیز تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد، تصریح کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات مردادماه امسال به صورت حضوری برگزار می‌شود.

کد مطلب 5840290

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