محموله تنباکو و سیگار قاچاق در جزیره خارگ کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه مرزی دریایی خارگ، موفق شدند در حین کنترل مسافرین ورودی، فردی مشکوک حامل انواع دخانیات را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: مرزبانان در بررسی متهم، هشت هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار خارجی، ۲۷۰ بسته تنباکو میوه‌ای، ۶۶ بسته سیگار الکتریکی به همراه متعلقات، ۱۰ عدد مدواخ و ۵۹ عدد مایع سالت (مخصوص سیگار الکتریکی) کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با بیان اینکه فرد مذکور دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد، ارزش ریالی کالای کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کرد.

سرهنگ شرفی خاطرنشان کرد: با قانون مداری و حفظ احترام و جایگاه افراد جامعه تلاش خواهیم کرد تا با رعایت منشور مرزبانی مدافع حقوق دولت و مرزنشینان باشیم.