فرمانده نیروی دریایی ارتش با امام جمعه یزد دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدرضا ناصری عصر سه شنبه در این دیدار با اشاره ماموریت بزرگی که اخیرا توسط نیروی دریایی ارتش انجام شده است، اظهار داشت: خاطرات این سفر بزرگ و این ماموریت عظیم باید توسط تک تک افراد حاضر در این سفر نوشته شود.

امام جمعه یزد افزود: این لحظات و اتفاقات بسیار زیباست و به طور قطع جزئیات آن برای همه مردم خواندنی است.

وی عنوان کرد: توکل بخدا و اعتماد به حق باید به وضوح برای افراد مختلف در جامعه به تصویر کشیده شود تا همه بدانند که وعده خدا حق است.

ناصری با بیان اینکه جوانان سلحشور ما امام خمینی(ره) را الگوی خود قرار داده اند، ادامه داد: امام شجاعت مثال زدنی داشت و از هیچ چیز نمی ترسید و همواره با توکل و اعتماد واقعی به خدا به دل حوادث می رفت.

وی به بیان خاطراتی از امام در روزهای تبعید ایشان در پاریس پرداخت و ادامه داد: امام متوجه همه توطئه ها بود به همین دلیل هرگز لحظه ای شک نکرد و با توکل بخدا به سمت ایران حرکت کرد و همه خطرات را به جان خرید و پیروزی انقلاب را رقم زد.

پرچم ایران در تمام پهنه های اقیانوسی جهان به اهتزاز درآمده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با بیان اینکه شعار ما در نیروی دریایی، "راه ما راه حسین است، اظهار داشت: این شعار مهم سرلوحه کار ماست.

امیر دریادار شهرام ایرانی افزود: با توانی که اکنون در داخل کشور وجود دارد به ویژه در حوزه صنعت دفاعی، دانشمندان و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان توانستیم همه نیازمندی‌های کشور را در داخل تامین کنیم.

وی عنوان کرد: امروز توانسته ایم پرچم نظام را در همه پهنای اقیانوسی گسترده کنیم و قلمرو افزایی در حوزه دریایی داشته باشیم و امروز پرچم این کشور در گوشه گوشه دنیا افراشته است.

ایرانی با بیان اینکه با توان و تجهیزات فعلی ماموریت های بزرگی انجام شده و دشمن ابهامات بسیاری در این زمینه دارد، گفت: برای دشمن سئوال است که چگونه اقیانوس آرام و اطلس را در نوردیده ایم و چگونه سوخت آن را تامین کردیم چگونه از چهار طوفان سهمگین عبور کرد.

ایرانی تصریح کرد: پرچم ایران باید در این دوره زمانی در قطب جنوب برافراشته شود و این اتفاق رخ خواهد داد.

وی عنوان کرد: در حوزه بین الملل بسیاری از کشورها دیگر با تکریم و احترام با ایران سخن می گویند و برخی به صراحت اعلام می کنند که به ایران حسادت می کنند.

ایرانی یادآور شد: مهارت دینی و مهارت امنیتی را به عنوان دو اولویت مهم مدنظر داریم که هر دو در ماموریت بزرگ نیروی دریایی محقق شد.