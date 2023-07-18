به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حائری زاده در نشست آموزشی و هم اندیشی ائمه جماعات و روحانیون قطب پنج گاز کشور بیان کرد: شناسایی نیاز مخاطب و نیاز جوانان از مهمترین موارد مجالس ایام محرم و صفر است.

وی افزود: تبلیغ در دوره کنونی با انواع و اقسام شیوه‌های متکی بر علم و گسترش ابزارها از جمله اینترنت و فضای مجازی توسعه فراوان یافته، بنابراین باید با آشنایی کامل نسبت به فضای مجازی و فعالیت گسترده در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: باید قبل از هر جلسه، منابع را یادداشت برداری و کدگزاری کنیم و نوع گفتمان در مجالس بسیار مهم است و با ادبیات جدید در مجالس و منبرها حاضر شویم.

حائری زاده گفت: باید در مقابل تحولات فرهنگی و اجتماعی در موضوع تبلیغ با هوشیاری و آگاهی کامل جهاد تبیین را پیاده‌سازی کنیم و مطالب خود را به‌روزرسانی کنیم.

رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی گاز ایران شناخت مخاطب بخصوص جوانان را در هرگونه تبلیغ کاملاً ضروری خواند و با اشاره به افزایش سطح آگاهی‌های عموم مردم از جمله نوجوانان و جوانان عنوان داشت: تبلیغ باید با توجه و آگاهی کامل به سطح فکری و نیازهای مخاطب باشد و اگر غیر از این باشد بی اثر خواهد بود.

وی گفت: مطالب را به صورت پرمحتوا و کوتاه بیان کنید و همواره در سخنان خود و بیان مطالب نیاز و خوراک فکری جوانان و توجه به این قشر را سرلوحه‌ی تبلیغ خود در این ایام قرار دهید.