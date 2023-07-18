به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار امروز در دیدار با محمدحسن حبیب الله زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت خوبی در حوزه شهری ترکیه وجود دارد که راحت‌ترین مسیر برای مراودات اقتصادی با ترکیه است.

هوشیار از شهرداری‌ها به عنوان راحت‌ترین مسیر برای مراودات اقتصادی با ترکیه یاد کرد و افزود: می‌توانیم در حوزه‌های مختلف چند شهر بزرگ کشور را در ترکیه فعال کنیم چرا گه آنها نیز علاقمند به این ارتباط دارند و تنها نیازمند تسهیل‌گری سفارت در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳ خواستار حمایت و همراهی هر چه بیشتر ترکیه جهت برپایی این همایش به عنوان فرصتی حائز اهمیت برای تبریز یاد کرد.

شهردار تبریز تصریح کرد: سرمایه‌گذاران ترکیه علاقه زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در حوزه‌های شهری دارند. این همایش سرمایه‌گذاری می‌تواند گشایشی در کل کشور ایجاد کند.

هوشیار با بیان اینکه تبریز به نوعی قطب معنوی شمال‌غرب است، گفت: متأسفانه بنا به دلایلی نتوانسته‌ایم از این فرصت استفاده کنیم. به عنوان مثال می‌توانیم برای دیدارهای تیم فوتبال تراکتور گردشگران خارجی بسیاری جذب کنیم که این نمونه‌ای از درآمد خالص است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مجوز واردات یک هزار دستگاه اتوبوس از دولت اخذ شده است. در حال حاضر حوزه حمل و نقل تبدیل به یک فاجعه شده است چرا که تولید کننده داخلی توان تولید ندارد و واردات نیز با مشکلاتی مواجه است.

شهردار تبریز یادآور شد: مقرر شده بانک شهر خرید اتوبوس را به صورت ارزی انجام داده و در قالب تسهیلات به شهرداری دهد تا مشکل دولت و شهرداری حل می‌شود. این اقدام به صورت پایلوت در تبریز انجام می‌گیرد که نزدیک ترین محل برای این موضوع کشور ترکیه است.