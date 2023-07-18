به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خورشیدوند امروز سهشنبه در رزمایش جهادی اداره کل دامپزشکی لرستان، اظهار داشت: با انجام ۳۳ رزمایش در سطح کشور ۲۲ میلیون رأس و قطعه دام و طیور علیه انواع بیماریها ایمنسازی شدهاند.
وی گفت: این جریان باقوت و قدرت توسط قرارگاه مرکزی جهاد دامپزشکی، ادارات کل دامپزشکی کشور، و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج، سازمان امور عشایری در سال جاری با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد و هر هفته در همه شهرستانهای کشور بهصورت کاملاً رایگان توسط عزیزان جهادگر دامپزشکی انجام میشود.
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