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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۴

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

۲۲ میلیون رأس و قطعه دام و طیور در کشور ایمن‌سازی شد

۲۲ میلیون رأس و قطعه دام و طیور در کشور ایمن‌سازی شد

‌خرم‌آباد - مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ۲۲ میلیون رأس و قطعه دام و طیور در کشور علیه بیماری‌های مختلف ایمن‌سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خورشیدوند امروز سه‌شنبه در رزمایش جهادی اداره کل دامپزشکی لرستان، اظهار داشت: با انجام ۳۳ رزمایش در سطح کشور ۲۲ میلیون رأس و قطعه دام و طیور علیه انواع بیماری‌ها ایمن‌سازی شده‌اند.

وی گفت: این جریان باقوت و قدرت توسط قرارگاه مرکزی جهاد دامپزشکی، ادارات کل دامپزشکی کشور، و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج، سازمان امور عشایری در سال جاری با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد و هر هفته در همه شهرستان‌های کشور به‌صورت کاملاً رایگان توسط عزیزان جهادگر دامپزشکی انجام می‌شود.

کد مطلب 5840369

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