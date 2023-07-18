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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

مدیر نظارت معاونت غذا و داروی البرز خبر داد؛

صدور گواهی بهداشتی صادرات برای ۱۹ هزار تن مواد غذایی در البرز

صدور گواهی بهداشتی صادرات برای ۱۹ هزار تن مواد غذایی در البرز

کرج- مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی البرز از صدور گواهی بهداشتی صادرات برای ۱۹ هزار تن مواد غذایی در سه ماه گذشته توسط این معاونت خبر داد.

افشین افشار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور گواهی بهداشت صادرات برای ۱۹ هزار تن مواد غذایی در سه ماه گذشته توسط معاونت غذا و داروی البرز خبر داد.

وی بیان کرد: مواد غذایی و آشامیدنی صادر شده به کشورهای دیگر باید از معاونت غذا و دارو دانشگاه گواهی بهداشت صادرات دریافت کنند.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی البرز تصریح کرد: طی سه ماه گذشته بیش از ۳۶۰ گواهی بهداشت برای بیش از ۱۵ هزار تن انواع مواد غذایی و آشامیدنی شامل ماکارونی، بیسکوئیت، کنسرو گوشتی و غیرگوشتی، فرآورده کاکائویی، شربت گلوکز و شربت فروکتوز، طعم دهنده، نشاسته ذرت، خامه پاستوریزه، نوشیدنی آبمیوه بدون گاز، رب گوجه فرنگی، سبزیجات منجمد، شیر خشک بدون چربی، پاستیل و … به کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس، کشورهای حاشیه دریای خزر و روسیه و به سایر کشورهای جهان مانند مالزی، انگلستان، چین، کانادا، کنیا، ونزوئلا، لبنان، عراق، استرالیا و… صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۳۶۰ گواهی انطباق محصولات کشاورزی از نظر آفت کش‌ها و سموم برای بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ تن محصولات کشاورزی شامل کاهو و کرفس به کشور روسیه صادر شده است.

کد مطلب 5840384

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