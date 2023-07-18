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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۰

نماینده ولی فقیه در مازندران:

تجهیز طلاب به بصیرت و آشنایی با ابزارهای رسانه‌ای الزامی است

تجهیز طلاب به بصیرت و آشنایی با ابزارهای رسانه‌ای الزامی است

نوشهر- نماینده ولی فقیه در مازندران تجهیز طلاب به علم، تقوا، بصیرت و آشنایی با ابزارهای نوین رسانه ای را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در جمع طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر، اظهار کرد: اگر به طلاب جوان اعتماد کرده و به آنان مسئولیت واگذار کنیم کارهای زیادی از دستشان بر می‌آید، چرا که هم روحیه و هم انگیزه کار دارند.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: رسول بشری باید دو بال علم و تقوا داشته باشد زیرا علمِ بدونِ تقوا بزرگترین آسیب است و علاوه برآن طلاب امروزه باید به بالِ سوم یا بصیرت مجهز شوند.

این مسئول ادامه داد: امروزه شیاطین با شِگردهای فراوان سعی می‌کنند طلاب را فریب دهند از این رو به بالِ چهارم یا زبان خارجه نیاز داریم و همچنین باید به ابزارهای رسانه روز آشنا باشیم.

وی با بیان اینکه باید ضمن تجهیز طلاب جوان فضایی ایجاد کنیم که در فضای مجازی فعال باشند، تصریح کرد: امروزه فضای مجازی بیش از فضای واقعی مهم است.

آیت الله محمدی لائینی در پایان اذعان داشت: امروز طلبه برای ایفای رسالت الهی بال‌های زیادی می‌خواهد اما اساس، تقوا، علم و ولایت‌مداری است و توجه به حرف رهبری باید برای همه ما در اولویت باشد.

کد مطلب 5840398

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