به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در جمع طلاب حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر، اظهار کرد: اگر به طلاب جوان اعتماد کرده و به آنان مسئولیت واگذار کنیم کارهای زیادی از دستشان بر می‌آید، چرا که هم روحیه و هم انگیزه کار دارند.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: رسول بشری باید دو بال علم و تقوا داشته باشد زیرا علمِ بدونِ تقوا بزرگترین آسیب است و علاوه برآن طلاب امروزه باید به بالِ سوم یا بصیرت مجهز شوند.

این مسئول ادامه داد: امروزه شیاطین با شِگردهای فراوان سعی می‌کنند طلاب را فریب دهند از این رو به بالِ چهارم یا زبان خارجه نیاز داریم و همچنین باید به ابزارهای رسانه روز آشنا باشیم.

وی با بیان اینکه باید ضمن تجهیز طلاب جوان فضایی ایجاد کنیم که در فضای مجازی فعال باشند، تصریح کرد: امروزه فضای مجازی بیش از فضای واقعی مهم است.

آیت الله محمدی لائینی در پایان اذعان داشت: امروز طلبه برای ایفای رسالت الهی بال‌های زیادی می‌خواهد اما اساس، تقوا، علم و ولایت‌مداری است و توجه به حرف رهبری باید برای همه ما در اولویت باشد.