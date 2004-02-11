جمهوري اسلامي الگوي مناسب و موفقي براي جهان امروز است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، رييس جمهوري اسلامي كه در جمع راهپيمايان 22 بهمن در ميدان آزادي تهران سخن مي گفت، با اشاره به پيشينه انقلاب اسلامي آنرا تداوم راه يكصدساله بيتش روشن اسلامي خواند.

خاتمي با اشاره به مقطع زماني پيروزي انقلاب در جهان دو قطبي كه از طرفي گرفتار فردگرايي و از سوي ديگر درگير ايده هايي كمونيستي بود، گفت: جمهوري اسلامي آنگونه كه امام مي گفت و در قانون اساسي آمده است الگوي مناسب و موفقي براي جهان امروز است.

وي در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به حماسه دوم خرداد، تداوم اين راه براي حفظ استقلال و آزادي و بالابردن اعتبار كشور موثر دانست.

آقاي خاتمي وعده داد در مقطع زماني ديگري درباره انتخابات با مردم سخن بگويد.

مشروح سخنان رييس جمهور متعاقبا منتشر خواهد شد.