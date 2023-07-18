آلودگی هوای کرج در وضعیت خطرناک/ مردم در منازل بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۳۳۳ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک قرار دارد.
بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای کوهسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۱۵۹، ۸۹ و ۱۲۷ است که بر این مبنا کیفیت هوای هشتگرد در وضعیت قابل قبول، نظرآباد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و کوهسار در وضعیت سالم برای تمامی گروهها قرار دارد.
بر این اساس کرج به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از خانه خارج نشوند.
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