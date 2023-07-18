اعزام دختران بدمینتون باز قم به مسابقات کشوری

علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات رنکینگ بدمینتون دختران کشور در حالی برگزار می‌شود که تیم دختران قم‌نیز به این مسابقات اعزام شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: مسابقات رنکینگ بدمینتون دختران کشور در دو رده سنی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تیم قم در حالی چهار نماینده در رده سنی زیر ۱۷ سال دارد که هر چهار نفر زیر ۱۵ سال سن دارند.

فرجی ابراز داشت: رها وحیدی خواه، مینا بهرامی، دینا بهرامی و فاطمه سادات خادمی نفرات تیم زیر ۱۷ سال قم هستند.

وی ادامه داد: ۲ نماینده تیم زیر ۱۹ سال قم نیز فاطمه رضویان و باران هوشنگی هستند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: مربیگری تیم قم نیز بر عهده فائزه نعمتی است و مسابقات از چهارشنبه هفته جاری تا جمعه همین هفته در مشهد برگزار می‌شود.