ايجاد سايت اينترنتي ايرانگردي به منظور جذب توريسم ضرورت دارد

تقي آقايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: سازمان ايرانگردي وجهانگردي مي تواند با ايجاد طرحهاي كوتاه مدت وبلند مدت در زمينه توسعه ورشد توريسم در كشور، گامهاي اساسي بردارد كه اين طرحها دردرجه اول هزينه زيادي نيز در برنخواهند داشت.

وي افزود: بعد از تشكيل سازمان جديد ميراث فرهنگي وگردشگري ، مسوولان اين سازمان ابتدا بايد بطور مشترك به منظور معرفي وشناساندن جاذبه ها وآثار تاريخي ايران به گردشگران دنيا با استفاده از بودجه استانها وكمك وراهنمايي اساتيد وكارشناسان صنعت جهانگردي وتوريسم ، سايت اينترنتي فعالي را ايجاد نمايند وهمچنين مراكزونمايندگيهايي نيز به اين منظور در چندين نقطه دنيا داير نمايند كه البته اين كارها بايد به سرعت انجام شود.

اين كارشناس جهانگردي تاكيد كرد : سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري بايد ، به منظوربالا بردن سطح دانش وآگاهي مديران وكارشناسان توريسم ، تعدادي از آنها را براي گذراندن كلاسهاي آموزشي فشرده اي به كشورهاي پيشرفته بفرستد .

آقايي خاطر نشان كرد: همچنين ائمه جماعت سراسر كشور مي توانند با تبليغ وراهنمايي، نظر مردم را نسبت به توريسم خارجي تغيير دهند ويك استقبال عمومي دراين زمينه ايجاد كنند وبا اصلاح زير ساختهاي بسيار معمول مانند سامان دادن موزه هاي كشور ، تربيت راهنمايان تور تحصيلكرده وافزايش تعداد آنها در سطح كشور، نظارت وساماندهي مراكز پذيرايي بين راهي مي تواند صنعت توريسم را از ركود نجات دهند.

وي گفت: سازمان ايرانگردي بايد از بودجه هاي استاني براي ساختن بين راهي ها استفاده نمايد كه اين برنامه خود ، درصد اشتغالزايي را دركشور بالا خواهد برد وهمچنين هتلداران نيز بايد به منظور جذب بيشتر توريسم، با آموزشهاي لازم در زمينه آداب معاشرت وپذيرايي آشنا شوند.

وي با اشاره به لزوم تنوع غذايي در اماكن پذيرايي ورستورانها تصريح كرد: جزئيات است كه كليات را مي سازند و چنانچه اين مسايل كوچك مورد توجه قرار گيرند در آن صورت مي توان بدون در نظرگرفتن سرمايه وهزينه زياد در قالب طرحهاي كوتاه مدت ، زمينه هاي ورود بيشتر توريست وگردشگر را در كشور ايجاد كرد.